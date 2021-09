Reabren clínica en Wonderland of the Americas para vacunas de refuerzo

SAN ANTONIO – La clínica de vacunación contra COVID-19 en el Wondeland of the Americas reabrió este viernes para comenzar a ofrecer las dosis de refuerzo.

University Health estará encargado de administrar las vacunas en la segunda planta del centro comercial ubicado en 4522 Fredericksburg Road, esquina con el Loop 410. El sitio estará abierto este 24 de septiembre desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m.

Cabe destacar que solamente se aplicarán las dosis de refuerzo a las personas mayores de 65 años y a aquellas entre 18 y 64 años con condiciones de salud preexistentes o con mayor riesgo de exposición al virus.

Además, las personas en estos grupos pueden obtener la vacuna de refuerzo después de seis meses desde que recibieron la segunda dosis de Pfizer. Se pide a las personas presentar su tarjeta de vacunación.

No se requiere hacer cita en la clínica en Wonderland of the Americas para recibir la vacuna. El horario de vacunación de la próxima semana será publicado aquí.