SAN ANTONIO - En la Escuela Brooks Academy of Science and Engineering la situación es segura y no hay incidentes que representen una amenaza, informó el Departamento de la Policía de San Antonio.

El centro educativo fue cerrado este viernes en la mañana como medida de precaución luego que se recibiera una amenaza a través de un mensaje de texto de un estudiante.

Esta es una noticia en desarrollo. Regresa para más actualizaciones.