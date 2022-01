Recuerdan como bondadoso a joven que murió tras ser atropellado por dos conductores

SAN ANTONIO – Una madre espera que el conductor que huyó tras atropellar a su hijo se entregue a las autoridades, pero dijo que no le guarda rencor.

"Yo no voy a culpar a nadie, para mi es un accidente", aseguró Rosario Gámez Arredondo, madre de la víctima. "Pero si le echó la culpa a la luz, no hay luz y estaba muy [brumoso], en las cámaras no se miraba muy bien tampoco".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Y es que fue en horas de la madrugada cuando Gilbert Arredondo, de 29 años, fue atropellado en la intersección de Culebra Road y N San Horacio Avenue, al oeste de San Antonio.

La policía dijo que el joven cayó tendido sobre las vías tras el impacto, pero luego otro conductor le pasó por encima. Arredondo murió en el lugar.

Ninguno de los conductores se detuvo a auxiliar a la víctima en el momento, pero uno de ellos después regresó y estaba siendo interrogado por los investigadores.

No obstante, el chofer que se dio a la fuga no ha sido identificado ni capturado.

"Que se entregue con el policía, es lo mejor para la consciencia", pidió la madre de la víctima.

El joven, según sus familiares, era bondadoso y de buen corazón, especialmente con los animales.

"Tenía un corazón bien grande, siempre quería ayudar a todos, quería mucho a los animales, siempre agarraba perros de la calle y los llevaba a la casa", dijo Heidi Muñiz, prima del fallecido.

Mientras las autoridades buscan al conductor prófugo, los familiares de Arredondo trabajan en recaudar los fondos necesarios para sepultarlo.