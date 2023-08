Regalarán mochilas y útiles escolares en escuelas de San Antonio  

SAN ANTONIO — Este sábado se llevará a cabo una distribución gratuita de mochilas y útiles escolares en los predios de la Preparatoria Luther Burbank.

Los estudiantes, padres y cuidadores que residen en el Distrito 5 de San Antonio están invitados a la entrega de artículos para el regreso a clases, anunció la concejal Teri Castillo.

El evento se extenderá desde las 9:00 a.m. hasta el mediodía en la dirección 1002 Edwards.

Por último, se especificó que los estudiantes deben estar presentes para recibir las mochilas y los útiles escolares. Además, que los suministros serán entregados por orden de llegada mientras duren.

Asimismo, en el Distrito 3 de San Antonio también habrá donaciones previo al regreso a clases. Las entregas gratuitas se llevarán a cabo este miércoles 2 de agosto, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., en la dirección 19190 US 281 Norte.

El segundo evento será el domingo 23 de agosto, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Las personas interesadas deben ir a The Greenline at Brooks, en el 2532 Sidney Brooks.

De igual forma, la oficina del Distrito 10 y el Centro Comunitario Blessed Angels invitan al sorteo anual de mochilas y suministros para el regreso a la escuela.

Se proporcionarán gratis mochilas, suministros, pañales y comida hasta agotar existencias, de acuerdo con los organizadores.

La actividad será este sábado, de 9:00 a.m. hasta el mediodía, en Blessed Angels Community Center. La ubicación del lugar es el 14078 Nacogdoches Rd.