Registran balacera frente a estacionamiento escolar en Smyrna

Brigadas de uniformados acudieron el martes en la mañana a una escuela intermedia donde se reportó una balacera en Smyrna, Delaware.

Se informó de forma preliminar que el tiroteo se registró a lo largo de la cuadra 700 en Duck Creek Parkway.

La Policía de Smyrna dijo que la balacera ocurrió en frente del estacionamiento de Smyrna Middle School a eso de las 10:15 a.m. También especificó que la víctima no es un estudiante y no existe “amenazas a la seguridad pública”.

El suceso se mantiene bajo investigación. Se desconoce por el momento las heridas sostenidas por la persona afectada.

