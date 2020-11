Ligan relación extramarital a investigación contra el fiscal Ken Paxton: AP

DALLAS - El fiscal general de Texas, Ken Paxton, tuvo una aventura extramatrimonial con una mujer a quien luego recomendó para un trabajo con el donante millonario que ahora es el centro de las acusaciones criminales en su contra, según dos personas que dijeron que Paxton les contó sobre la relación.

Las dos personas, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a temores de represalias, dijeron que el funcionario republicano de alto perfil reconoció el asunto en 2018 a altos miembros de su oficina y personal político.

Dijeron que les dijo que había terminado el romance con la mujer, que luego trabajaba para un senador estatal republicano.

El constructor de Austin, Nate Paul, dijo en una declaración esta semana que Paxton recomendó a la mujer para su trabajo en la compañía de bienes raíces de Paul, según una transcripción de su declaración obtenida por la AP.

La mujer había dejado de trabajar como asistente del Senado a fines de 2019, aunque el motivo de su partida no estaba claro de inmediato.

La contratación de la mujer por recomendación de Paxton arroja nueva luz sobre la relación entre los dos hombres.

Los principales vicefiscales de Paxton denunciaron a su jefe ante el FBI en septiembre por presunto soborno, abuso de poder y otros delitos.

Esas acusaciones se derivan en parte de la decisión de Paxton de investigar las afirmaciones de Paul de que un juez federal y el FBI infringieron la ley en registros de su casa y oficinas el año pasado.

Es probable que la divulgación del asunto profundice los problemas políticos de Paxton, quien ha ganado un perfil nacional en el cargo como un cruzado por causas legales cristianas conservadoras, incluso mientras mantiene pendiente su inocencia frente a cargos criminales no relacionados.

Los portavoces del fiscal general no respondieron a las preguntas de AP.

Durante su declaración del lunes, Paul negó haber empleado a la ex asistente del Senado en su empresa, World Class, como un favor a Paxton.

"World Class tiene cientos de empleados, incluida (la mujer) y, de acuerdo con las leyes federales y estatales, no invade su privacidad, incluso para preguntar sobre sus vidas personales", dijo el abogado del constructor, Michael Wynne, en un correo electrónico.

La mujer aparece en una transcripción de la declaración de Paul y ambas personas que dijeron que Paxton les contó el asunto la identificaron de forma independiente por su nombre.

Ella no respondió a múltiples solicitudes de comentarios. AP no la nombra porque no es una figura pública.

Al ser interrogado durante su declaración, Paul dijo que no sabía cómo se conocían la mujer que contrató y el fiscal general. Dijo que no podía recordar cuánto tiempo había trabajado para él, cuánto le pagaban y si la conoció antes o después de que Paxton la recomendara.

La oficina del senador no ha respondido a las solicitudes de comentarios. Los registros de personal de la mujer están en blanco donde se indicaría el motivo de su partida.

En septiembre, Paxton contrató a un abogado externo para investigar el reclamo de Paul contra el FBI y separar las acusaciones de que hombres de negocios conspiraron contra él con un juez federal.

La medida provocó la notable rebelión de siete abogados de alto nivel de su personal, quienes desde que informaron al fiscal general a las autoridades federales han renunciado, han sido despedidos o despedidos.

Las acusaciones provocaron nuevas llamadas a la renuncia de Paxton y plantearon dudas sobre sus vínculos con el constructor.

Paxton ha reconocido conocer a Paul, quien le dio a su campaña $25,000 en 2018, pero la naturaleza completa de su relación no ha sido clara.

Un nuevo aspecto de su conexión surgió el lunes cuando los abogados de un caso civil contra algunas de las empresas de Paul interrogaron al constructor.

Durante la deposición, Paul dijo que la exasistente del Senado solicitó un trabajo publicado y ahora trabaja para él como gerente de proyectos. Un abogado le preguntó a si Paxton había recomendado a la mujer.

"Creo que él - creo que la recomendó", respondió Paul.

Paxton reconoció su romance con la mujer durante su reñida campaña de reelección de 2018, al menos en parte por la preocupación de que se hiciera público, dijeron las personas a las que les contó.

Ese septiembre, Paxton reunió a un pequeño grupo de personal de alto nivel en su oficina de campaña en Austin. Una persona que asistió a la reunión dijo que Paxton y su esposa, la senadora estatal Angela Paxton, entraron a la sala de conferencias tomados de la mano. El fiscal general le dijo al grupo que tenía una aventura pero que desde entonces la había puesto fin y se comprometió nuevamente con su matrimonio, dijo la persona.

La otra persona confirmó que la reunión tuvo lugar y dijo que Paxton también habló con esa persona por separado sobre su romance con la mujer.

Paxton todavía está esperando un juicio por cargos de fraude de valores en un caso que ha estado estancado durante años debido a desafíos legales. Se declaró inocente en 2015 y ganó la reelección tres años después.