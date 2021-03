Reñida la posición de concejal en el Distrito 2 con 12 candidatos

SAN ANTONIO - El Distrito 2 de San Antonio es uno de los que más candidatos tiene para la posición de concejal. Entre los 12 aspirantes se encuentra Jada Andrews-Sullivan, quien ocupa el cargo hace dos años.

El Distrito 2, que ubica al este de San Antonio, se extiende al sur desde Foster Rd. hasta Perrin Beitel en el norte. De este a oeste comprende desde FM 1516 hasta la avenida New Braunfels. El Witte Museum y el Alamodome están ubicados dentro de los límites del distrito.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Junto con Andrews-Sullivan, la lista de candidatos se completa con Nneka “Miss Neka” Cleaver, Walter E. Perry, Pharaoh J. Clark, Kristi Villanueva y Michael John Good.

También figuran entre los aspirantes Norris Tyrone Darden, Chris Dawkins, Dori Brown, Andrew Fernandez Vicencio, Carl Booker y Jalen McKee-Rodriguez.

Si aún no te has inscrito para votar en las elecciones locales, la fecha límite para hacerlo es este jueves a las 5:00 p.m. El periodo de votación temprana se extiende del 19 al 27 de abril. Las elecciones se llevarán a cabo el 1 de mayo, desde las 7:00 am.