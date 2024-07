Reportan tiroteo en piscina de Apartamentos Lucero en San Antonio

SAN ANTONIO - Un tiroteo se reportó en horas de la madrugada de este domingo en 527 S Acme Rd en los Apartamentos Lucero.

En el lugar un grupo de personas se encontraba en la piscina cuando se produjeron los disparos, según las autoridades.

Un hombre fue golpeado en la parte inferior del muslo y fue trasladado de urgencia a un hospital en estado crítico.

No se encontraron casquillos de bala en el lugar y la policía no tiene información sobre ningún sospechoso. No se reportaron otras lesiones.

La policía continúa su investigación.