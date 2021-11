Roban fuente de ingresos a pareja con problemas de salud y deudas médicas

SAN ANTONIO – Una familia del oeste de San Antonio está pasando por momentos muy difíciles por problemas de salud, aunados al robo de su única fuente de ingresos.

Y es que el señor Adán Valdez acababa de regresar a trabajar después de recibir un trasplante de riñón cuando le robaron un remolque que contenía toda la herramienta que utilizaba para desempeñarse como carpintero.

“Rompieron el candado, rompieron la cadena y jalaron la traila, y donde raspó, salieron los vecinos, dijeron que era una troca Chevrolet blanca de cuatro puertas”, precisó Aimee Valdez, esposa del señor Valdez.

El remolque fue robado este martes cerca de las 5 a.m. de la casa en la que creció el señor Valdez y que estaba remodelando. Su valor con las herramientas ha sido estimado en alrededor de $50,000.

Además de la delicada situación del señor Valdez y el robo de sus herramientas, su esposa recientemente fue diagnosticada con cáncer de mama.

La familia se mostró angustiada, pues teme que, al no tener una fuente de ingresos, no pueda pagar el tratamiento de la señora Valdez, ya que ella no cuenta con un seguro médico.

El robo ya ha sido denunciado a la policía de San Antonio.

Sin embargo, la familia pidió la ayuda de la comunidad para recuperar sus pertenencias, rogando que las personas denuncien cualquier información sobre el robo a las autoridades.