SAFB recibe donativo de $200,000 para seguir apoyando la comunidad

SAN ANTONIO - El Banco de Alimentos de San Antonio (SAFB, por sus siglas en inglés) recibirá un donativo de $200,000, lo que le permitirá seguir ayudando a cientos de familias durante la crisis de salud pública provocada por la pandemia del COVID-19.

Bank of America anunció recientemente un fondo de $100 millones para apoyar a las comunidades de todo el mundo durante este tiempo de necesidad.

Según se informó, la institución bancaria está apoyando organizaciones sin fines de lucro locales en San Antonio con $375,000 durante este tiempo de necesidad crítica.

La cifra destinada al SAFB le permitirá continuar abordando la inseguridad alimentaria, una necesidad urgente en la comunidad.

El SAFB apoya 16 condados en el área de San Antonio y una población total de 2.5 millones de personas, según cifras ofrecidas por la organización.

Esta contribución del Bank of America les ayudará a comprar alimentos y suministros necesarios para proporcionar a las familias.

Su próximo evento programado es un segundo “mega drive” a través de un sorteo de alimentos este viernes, a las 10 a.m.

“En Bank of America lo que hacemos es apoyar a nuestras comunidades y responder a algunos de los mayores desafíos que enfrentamos en el condado Bexar”, dijo Jessica Miller, presidenta del mercado de Bank of America San Antonio.

“Muchos de nuestros residentes y negocios locales, como otros en todo el mundo, están sufriendo durante la crisis del coronavirus y al trabajar con las principales organizaciones sin fines de lucro locales, podemos desplegar recursos críticos para abordar de inmediato algunas de sus necesidades básicas más apremiantes”, agregó.

Entre las seis organizaciones sin fines de lucro locales que reciben apoyo de Bank of America están también el Centro Hope for Hope, SA Hope, ChildSafe y United Way of San Antonio, entre otros.