San Antonio aprueba resolución en apoyo al acceso al aborto

SAN ANTONIO – Tras escuchar los testimonios de decenas de personas por cerca de cinco horas, el Concilio de San Antonio votó 9-2 a favor de una resolución para apoyar el acceso al aborto.

“La Ciudad de San Antonio honra los derechos de las personas que buscan un aborto a la autonomía corporal, el acceso a los servicios de atención médica, y el control sobre sus decisiones médicas privadas”, detalló la resolución.

El documento especificó que esta medida recomienda que no se utilicen fondos o registros municipales para denunciar a las personas que busquen un aborto seguro, excepto cuando la ley estatal o federal exija claramente lo contrario. También prioriza la protección de los derechos reproductivos en la agenda legislativa de la Ciudad para la próxima sesión legislativa del Estados de Texas.

La resolución no será aplicada en casos donde se use la coerción o la fuerza en contra de la persona embarazada ni cuando haya una conducta criminalmente negligente para la salud de la persona embarazada.

Además, el Concilio reconoció que la resolución no despenaliza el aborto, pues el Fiscal de Distrito del Condado Bexar decidirá si algún caso es procesado penalmente como lo dicta la ley firmada por el gobernador Greg Abbott en junio de 2021, que penaliza el aborto como un delito grave con una condena de hasta 99 años en prisión y sin excepciones en casos de violación o incesto. Esta ley entraría en efecto 30 días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya decidido revocar Roe vs. Wade, dándoles a los gobiernos estatales la autoridad para proteger o prohibir el derecho al aborto.

El fiscal Joe Gonzales anunció anteriormente que no tiene intenciones de enjuiciar a nadie por los procedimientos de aborto, aunque dijo que cada caso será evaluado individualmente.

En 1973, el fallo de la Corte Suprema legalizó el aborto en Estados Unidos.

“Esta resolución se produjo principalmente porque miles de residentes salieron a la calle semana tras semana en apoyo de sus derechos de salud reproductiva” declaró la concejal del Distrito 5, Teri Castillo, y quien impulsó la resolución.

Por su parte, el concejal Clayton Perry, del Distrito 10, votó en contra de la resolución y dijo que ésta “no cambia la ley en Texas, ya que el Concilio no tiene autoridad legal para actuar o crear una ordenanza para cambiar la ley. A menudo, estas resoluciones no tienen dientes y van más allá de la capacidad y responsabilidad del Concilio Municipal. Rara vez apoyo las resoluciones presentadas por el Concilio Municipal. Esta resolución divide nuestra gran ciudad y no nos une”.

La resolución fue aprobada este martes, 2 de agosto, y entrará en efecto en 10 días.