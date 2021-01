Ofrecen hasta $2.1 millones en becas para estudiantes de preparatoria

SAN ANTONIO – Una organización local está invitando a los estudiantes de último año de preparatoria a solicitar una beca para comenzar sus estudios superiores.

La San Antonio Education Partnership (SAEP, por sus siglas en inglés) tiene hasta $2.1 millones disponibles en becas para alumnos de 31 escuelas locales que califiquen.

Entre los requisitos para obtener una beca está el haberse inscrito de tiempo completo para un semestre en un colegio comunitario o universidad participante, mostrar una necesidad financiera, alcanzar una calificación de 80 o mayor en su reporte final, y asistir a los talleres y seminarios de SAEP.

Los estudiantes elegibles de las siguientes 31 preparatorias locales pueden solicitar una beca:

Brackenridge HS, Burbank HS, Churchill HS, Cooper Academy at Navarro, East Central HS, Edison HS, Fox Tech HS, Harlandale HS, Harlandale STEM ECHS, Highlands HS, Holmes HS, International School of the Americas, Jay HS, Jefferson HS, Johnson HS, Kennedy HS, Lanier HS, Lee HS, MacArthur HS, Madison HS, Marshall HS, McCollum HS, Memorial HS, Reagan HS, Roosevelt HS, Sam Houston HS, South San HS, Southside HS, Southwest HS, Southwest Legacy HS, Stevens HS, Taft HS

Para llenar una solicitud u obtener mayores informes, entra aquí.