Desaparecidos: revelan video de la última que una madre y su bebé fueron vistos

SAN ANTONIO – La policía de San Antonio difundió un video de la última vez que una joven madre y su hijo de 18 meses de nacido fueron vistos antes de ser reportados como desaparecidos.

D’Lanney Reaneille Chairez, de 20 años, y el pequeño James Avi Chairez quedaron grabados por las cámaras de vigilancia este 4 de enero tras entrar a una tienda ubicada en 7100 Marbach Road, al oeste de San Antonio.

Las imágenes muestran a la madre empujando una carreola con el bebé dentro.

La policía informó que la investigación ha revelado que ellos podrían estar en peligro.

No obstante, los familiares de los desaparecidos aseguraron que no saben nada del bebé desde noviembre y que su madre había mencionado que consideraba darlo en adopación. La policía no confirmó esa información.

La madre es descrita como una mujer de 4 pies y 11 pulgadas de estatura, 210 libras de peso, con cabello lacio y corto, y un tatuaje de una flor en el hombro izquierdo.

El menor es descrito como un niño de 2 pies con 6 pulgadas, 28 libras de peso, con cabello lacio y rubio.

Si tienes información sobre el paradero de estas dos personas, llama a la policía al 210-207-7660.