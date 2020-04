SAPD: sospechosos se hacen pasar por policías y balean a niña y hombre

SAN ANTONIO – Una niña de 12 años y un hombre de 35 resultaron heridos de bala durante un robo en una casa del suroeste de San Antonio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 2:30 a.m. de este lunes en una vivienda ubicada en 5100 Little Creek Drive, a unas cuadras de Old Pearsall Road.

Según un informe de la policía, la niña y un pequeño de 8 años estaban viendo la televisión en la sala cuando cuatro hombres tocaron a la puerta trasera diciendo que eran oficiales de la policía de San Antonio.

Los sospechosos, añadió la policía, entonces dispararon una vez, rompiendo el cristal de la puerta e hiriendo a la niña en una pierna.

Dos de los presuntos atacantes luego entraron a la residencia mientras los niños corrieron a la habitación donde el hombre de 35 años y una mujer de 34 dormían, pero en ese momento, uno de los sospechosos los amenazo a todos a punta de pistola, según el informe policiaco.

Otro de los sospechosos saqueó la vivienda, llevándose algunos objetos de valor para luego robarse el vehículo de una de las víctimas. Mientras, el primer sospechoso despojó a las víctimas de sus joyas y le disparó al hombre en una pierna.

Dos de los sospechosos luego huyeron a bordo del auto de las víctimas y los otros dos se dieron a la fuga en otro vehículo, un carro blanco de cuatro puertas. Los presuntos ladrones fueron descritos como hispanos, pero no han sido capturados.

La niña y el hombre baleados fueron trasladados al hospital University, donde se encontraban en condición estable, concluyó la policía.