Alerta de sarampión en UTSA: visitante en el campus da positivo al virus contagioso

SAN ANTONIO, Texas — Los estudiantes, profesores y personal de una universidad de San Antonio pueden haber estado expuestos a un virus respiratorio que se ha estado propagando en el oeste de Texas.

La Universidad de Texas de San Antonio (UTSA, por sus siglas en inglés) envió un correo electrónico durante el fin de semana notificando que un visitante del condado Gaines, que había visitado el campus principal el 15 de febrero, había dado positivo en la prueba del sarampión.

La universidad dijo que la posible exposición ocurrió alrededor de las 10 a.m. y las 2 p.m.

El brote del virus ha aumentado el número de casos en el estado, con 90 registrados en la última semana, la mayoría de ellos en el condado Gaines, situado en la frontera con Nuevo México.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

El virus, que es altamente contagioso, se está extendiendo principalmente entre personas no vacunadas, según el departamento de salud.

"Creemos que la ventana infecciosa del individuo fue probablemente después de su fecha de visita. Sin embargo, por precaución, estamos notificando a nuestra comunidad y trabajando estrechamente con el Distrito de Salud Metro de San Antonio para compartir información con cualquier persona que pueda haber estado expuesta a la persona infectada. Seguiremos vigilando la situación y les mantendremos informados," escribió UTSA en el correo.

Es posible que las personas que se encontraban en la región de River Walk también hayan estado expuestas al virus.

Según el Distrito Sanitario Metropolitano de la Ciudad de San Antonio, la persona visitó atracciones en River Walk como el Museo de Cera, Ripley's Believe it or Not y Ripley's Illusion Lab entre las 2:30 p.m. CT y las 5:30 p.m.CT. La persona también comió en Mr. Crabby's Seafood and Bar en Live Oak entre las 6:00 p.m CT y las 8:00 p.m. CT.

Se aconseja a las personas que crean haber sido expuestas que se queden en casa, no vayan al trabajo ni al colegio y se pongan inmediatamente en contacto con un centro de urgencias o con su médico.

Los síntomas de sarampión incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y erupciones por todo el cuerpo, y suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus, según la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés).