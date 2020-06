Se acerca fecha límite para solicitar ayuda financiera para pequeños negocios

SAN ANTONIO – Los dueños de pequeños y micro negocios afectados por la pandemia del COVID-19 en el condado Bexar tienen hasta este viernes para solicitar asistencia económica.

Los comercios con un máximo de cinco empleados de tiempo completo pueden recibir hasta $10,000 en ayuda, mientras que aquellos con un máximo de 10 pueden obtener hasta $25,000 bajo el programa de asistencia del condado en colaboración con LiftFund, Southside First, Westside Development Corporation, North Chamber, y San Antonio for Growth on the Eastside.

Las personas interesadas en recibir esta ayuda financiera pueden someter una solicitud aquí. La fecha límite para llenar el formulario es este 19 de junio.

Los negocios elegibles incluyen:

Aquellos con un único propietario

Aquellos con ingresos menores a $1 millón

Aquellos que hayan sido establecidos antes de agosto de 2019

Aquellos que no han recibido otra ayuda o préstamo del condado Bexar

Aquellos que están y seguirán ubicados en el condado Bexar

Aquellos que puedan mostrar perdidas de al menos un 15 por ciento en sus ingresos desde el 12 de marzo, 2020

Organizaciones sin fines de lucro

Las industrias no incluidas son servicios profesionales como médicos, clínicas, dentistas, abogados, ingenieros, arquitectos, agencias de seguros, alquileres de vacaciones y alquileres a largo plazo, y negocios de orientación sexual

Los interesados pueden llenar una solicitud aquí o pedir ayuda en uno de los siguientes precintos: