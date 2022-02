Sebastián Yatra y Camilo traerán sus giras a San Antonio

SAN ANTONIO – El Coliseo Freeman será la sede donde se llevarán a cabo los conciertos de dos estrellas de la música latina.

Los colombianos Sebastián Yatra y Camilo anunciaron este viernes que se presentarán en concierto en San Antonio por separado el 28 de agosto y 25 de septiembre, respectivamente.

La presentación de Yatra forma parte de su “Dharma World Tour”, que consiste en 22 conciertos en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá.

Las entradas para la gira de Yatra salieron a la venta este viernes.

Por su parte, Camilo traerá su “Camilo – North American Tour 2022” a San Antonio. Esta gira también llegará a otras grandes ciudades de Norteamérica, incluyendo Houston, Dallas, Miami, Los Angeles, Chicago, Boston, Atlanta y Toronto, entre otras.

La preventa de boletos para la gira de Camilo será del miércoles 2 de marzo a las 10 a.m. hasta el jueves 3 de marzo a las 9 a.m., con el código “MILLONES”. Las entradas al público en general saldrán a la venta a partir de las 10 a.m. del miércoles 3 de marzo.