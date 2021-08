Senado de Texas aprueba proyecto de ley con restricciones al voto

AUSTIN, Texas - Una senadora estatal de Texas puso fin a un obstruccionismo de 15 horas este jueves por la mañana en el último desafío de los demócratas por una medida de votación radical del Partido Republicano, que luego pasó minutos después de que ella abandonara el piso con cansancio.

La demócrata Carol Alvarado comenzó a hablar poco antes de las 6 p.m. del miércoles a pesar de que reconoció que el obstruccionismo no bloquearía la legislación. Se le exigió que permaneciera de pie y hablando, se le prohibió ir al baño y usar zapatos para correr en el piso del Senado, tal como lo hizo la ex legisladora de Texas Wendy Davis en 2013 cuando se opuso a un amplio proyecto de ley contra el aborto.

"¿Qué hay de malo en votar por autoservicio durante una pandemia? ¿Qué tiene de malo la votación de 24 horas? ¿Por qué no podemos ampliar el horario de votación para las personas que tienen que trabajar hasta tarde? ¿Dónde está todo el supuesto fraude? " Dijo Alvarado en los momentos finales de su obstruccionismo. “¿Dónde termina?

Abrazó a sus colegas demócratas después de finalmente dejar el micrófono. Minutos más tarde, el proyecto de ley fue aprobado 18-11 en el Senado, aunque la medida ahora está nuevamente estancada ya que los demócratas continúan alejados de la Cámara de Representantes del estado en un enfrentamiento que ahora ha entrado en el día 32.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El discurso de Alvarado comenzó horas después de que oficiales de la Cámara de Representantes de Texas emitieron órdenes de arresto civil para más de 50 demócratas ausentes el miércoles. Los republicanos frustrados han intensificado sus esfuerzos para poner fin al enfrentamiento sobre el proyecto de ley electoral.

Pero después de que los sargentos de armas terminaron de hacer las rondas dentro del Capitolio de Texas, entregando copias de las órdenes de arresto en las oficinas de los demócratas y pidiendo cortésmente al personal que les dijera a sus jefes que regresaran, hubo pocas señales de que el estancamiento que comenzó cuando los demócratas huyeron a Washington D.C. en julio para detener la legislatura estatal estuviese más cerca de una resolución.

La última escalada arrojó a la Legislatura de Texas a un territorio poco común sin que ninguna de las partes mostrara ninguna certeza sobre lo que vendrá después, o hasta dónde podrían llegar los republicanos en su determinación de asegurar un quórum de 100 legisladores presentes, un umbral al que solo les faltaban cuatro miembros para alcanzar.

"No me preocupo por las cosas que no puedo controlar", dijo la representante estatal Erin Zwiener, una de las demócratas que recibió una orden judicial y se negó a regresar al Capitolio. "Nada de estas órdenes de arresto es una sorpresa y no necesariamente afectan mis planes".

Demócratas estatales y nacionales hablaron sobre lo que consideran un abuso por parte del gobernador Abbott y su intento por hacer mas difícil, según ellos, el votar en el estado de Texas. Aquí el reportaje.

Los demócratas, que reconocen que no pueden evitar permanentemente que se apruebe el proyecto de ley de votación republicana debido al dominio de los republicanos en ambas cámaras de la Legislatura de Texas, respondieron a las órdenes judiciales con nuevas demostraciones de desafío. Uno se presentó en una sala de audiencias de Houston y obtuvo una orden judicial destinada a evitar que lo obligaran a regresar al Capitolio.

La NAACP también intervino en nombre de los demócratas de Texas, instando al Departamento de Justicia a investigar si se estaba cometiendo un delito federal cuando los republicanos amenazaron con arrestarlos.

Negarse a asistir a las sesiones legislativas es una violación de las reglas de la Cámara: un delito civil, no criminal, lo que deja poco claro el poder que tienen las órdenes de arresto para que los demócratas regresen a la cámara, incluso para los republicanos que lo invocaron. Los demócratas no serían encarcelados. El republicano Travis Clardy, quien ayudó a negociar una versión inicial del proyecto de ley de votación que los demócratas detuvieron por primera vez con una huelga en mayo, dijo a ABC News que creía que "pueden ser devueltos físicamente al Capitolio".

El representante estatal Jim Murphy, quien lidera el Caucus Republicano de la Cámara de Representantes de Texas, dijo que si bien no ha visto una situación como esta durante su mandato, tiene entendido que los oficiales podrían acudir a los legisladores desaparecidos y pedirles que regresen.

"Espero que vengan porque se han emitido las órdenes de arresto y no quieren ser arrestados", dijo Murphy. “Es increíble para mí que tengas que arrestar a personas para que hagan el trabajo por el que hicieron campaña, por lo que prestaron juramento para defender la Constitución de Texas”.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas, la agencia de aplicación de la ley del estado, remitió preguntas sobre las órdenes al presidente de la Cámara.

La medida marca un nuevo esfuerzo del Partido Republicano para poner fin a la protesta por la legislación electoral que comenzó hace un mes cuando 50 demócratas se fueron en aviones privados a Washington D.C. en una dramática muestra de determinación para convertir a Texas en el frente de una nueva batalla nacional por el derecho al voto.

Los republicanos se encuentran ahora en medio de su tercer intento desde mayo de aprobar una serie de ajustes y cambios al código electoral del estado que harían más difícil, e incluso, a veces, legalmente más riesgoso, emitir un voto en Texas, que ya tiene algunas de las leyes electorales más restrictivas de la nación.

Texas se encuentra entre varios estados donde los republicanos se apresuraron a promulgar nuevas restricciones de votación en respuesta a las falsas afirmaciones del expresidente Donald Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas. El proyecto de ley actual es similar a los que bloquearon los demócratas el mes pasado al ir a la capital del país. Prohibiría los lugares de votación las 24 horas del día, las votaciones en autoservicio y les daría más acceso a los observadores electorales partidistas, entre otras cosas.

No estaba claro el miércoles cuántos demócratas permanecían en Washington D.C., donde esperaban presionar al presidente Joe Biden y a otros demócratas para que aprobaran una legislación federal que protegería los derechos de voto en Texas y más allá. Los demócratas del Senado se comprometieron a convertirlo en la primera orden del día cuando regresen en el otoño, a pesar de que no tienen una estrategia clara para vencer a la firme oposición republicana.