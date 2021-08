Senador Menéndez comparte entre lágrimas la condición de su nieta con COVID-19

SAN ANTONIO – Tres días después de que el senador José Menéndez comunicara que su nieta de 11 meses resultó positivo a COVID-19, él confirmó que también tiene la enfermedad, al igual que otros miembros de su familia.

“No quiero que ningún otro padre o abuelo pase las emociones cuando ve uno a su hijo o nieta enfermo”, dijo con la voz entrecortada el senador Menéndez, demócrata por el Distrito 26 de Texas.

El senador estatal explicó que fue el viernes, 6 de agosto, cuando su nieta comenzó a presentar los síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre. Al día siguiente, un examen confirmó que estaba contagiada.

“Cuando tú los ves en sus ojitos que no entienden por qué se siente mal, no sabe, eso es criminal”, dijo Menénendez.

La enfermedad, además, alcanzó al senador, así como a su hijo y su suegra de 80 años.

“Si yo no estuviera vacunado, ahorita estuviera en el hospital con un cuidado intensivo, con lo tremendo que me pegó siendo vacunado, no me puedo imaginar como hubiera sido si no estuviera”, aseguró el senador Menéndez.

Añadió que sus síntomas han sido tan fuertes que este jueves tuvo que acudir al médico para recibir una infusión de anticuerpos, pero que lo más difícil ha sido tener que ver a su nietecita enferma y saber que no puede ayudarla.

Por tal motivo, el senador Menéndez aprovechó para recordarle a la comunidad sobre la importancia de mantener la guardia, vacunarse y seguir las medidas preventivas para evitar más contagios.

“Que se vacunen si no lo han hecho porque esto puede ser una sentencia de muerte”, dijo.

El senador Menéndez dijo que planea donar anticuerpos una vez esté sano para ayudar a otros pacientes a vencer la enfermedad.