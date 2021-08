Senador Menéndez anuncia que él y otros familiares están contagiados con COVID-19

SAN ANTONIO - El senador José Menéndez dio a conocer que está contagiado con COVID-19, así como otros integrantes de su familia, incluida su nieta de 14 meses.

“Por más de un año mi familia y yo hemos seguido todos los protocolos de los CDC. Todos estamos vacunados. Sin embargo, hemos contraído el virus debido a que alguien por causas ajenas a su voluntad lo trajo a nuestra casa”, declaró por escrito este miércoles el senador por el Distrito 26 de Texas.

El pasado fin de semana Menéndez informó a través de sus redes sociales que su nieta Adelisa arrojó un resultado positivo al COVID-19. En esa ocasión expresó que compartía la noticia con lágrimas de miedo, frustración y enojo.

“Cuando me pregunto cómo se pudo haber evitado esto, sé que tengo que usar todos los medios posibles para ayudar a los demás, así que empiezo aquí preguntando a todos los que pueden vacunarse para que lo hagan y si no puede, por cualquier motivo, tome todas las medidas de precaución para no propagar este horrible virus”, agregó en esa ocasión.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Por último, hizo un llamado a que se vacunen en favor de los niños, quienes, según expresó, no pueden protegerse a sí mismos.