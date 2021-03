Si vives en el Distrito 1 de SA deberás escoger entre uno de seis candidatos a concejal

SAN ANTONIO - Seis candidatos buscan el favor de los electores para convertirse en el próximo concejal del Distrito 1, incluido el incumbente Roberto C. Treviño.

El Distrito 1, que ubica al centro de San Antonio, se extiende al sur desde las calles Presa y Flores hasta Ramsey Rd en el norte. De este a oeste comprende desde Basse Rd hasta Vance Jackson. Tramos de las calles Fresno y Dora, así como de las avenidas Blanco y San Pedro forman parte del distrito.

Treviño, quien fue electo como concejal en diciembre de 2014, se disputa el cargo con Mario Bravo, Cyndi Dominguez, Lauro A. Bustamante, Raymond Zavala y Matthew J. Gauna.

Si aún no te has inscrito para votar en las elecciones locales, la fecha límite para hacerlo es este jueves a las 5:00 p.m. El periodo de votación temprana se extiende del 19 al 27 de abril. Las elecciones se llevarán a cabo el 1 de mayo, desde las 7:00 am.