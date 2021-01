Solicitan voluntarios en el Alamodome para ayudar en vacunación contra el COVID-19

SAN ANTONIO - El Departamento de Salud está ofreciendo la oportunidad de realizar trabajo voluntario en el centro de vacunación contra el COVID-19 que opera en el Alamodome.

Según cifras ofrecidas por las autoridades locales, en este centro se administran al menos 1,000 vacunas por día, lo que representa una gran labor.

“Estamos haciendo de todo. Personalmente he estado vacunando y he estado viendo a todas las personas después de que se vacunan para que no tengan ninguna reacción y pues ayudando en todo lo que se pueda”, expresó el doctor Arredondo, quien realiza trabajo voluntario.

Para ser voluntario administrando la vacuna es necesario tener la certificación adecuada. Esa es precisamente la ayuda que más necesitan en estos momentos.

Sin embargo, no es necesario que seas trabajador del sector médico para ser voluntario y obtener a cambio un incentivo.

Evelyn Garza, coordinadora de voluntarios del Departamento de Salud, dijo que la meta es vacunar a todos los voluntarios al finalizar un turno de seis horas de trabajo.

Para ser elegible a recibir la vacuna no hay que formar parte del grupo 1A y 1B, pero sí ser mayor de 18 años.

Los voluntarios podrían realizar diversas tareas como recibir a las personas, tomar las temperaturas, asistir al momento de completar los formularios y desinfectar las áreas del centro de vacunación.

A través de este enlace puedes registrarte como voluntario.