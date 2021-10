Captado en cámara: roban un Cristo Negro de una iglesia del sur de San Antonio

SAN ANTONIO – El párroco de una iglesia del sur de San Antonio dio a conocer las imágenes del momento en que un Cristo Negro es robado de su jardín.

“Jamás pensé que una imagen sagrada podría ser vandalizada”, lamentó el sacerdote Richard Samour.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El Cristo Negro estaba colocado en una cruz que se encontraba en el jardín de St. Clare Church, ubicada en 7701 Somerset Road.

“Nosotros en nuestra parroquia teníamos el Cristo Negro, que es una tradición muy bonita de Latinoamérica y, la verdad, es que representaba parte de nuestra comunidad”, añadió el sacerdote Samour.

Un video grabado por las cámaras de vigilancia de la iglesia mostró el momento en que un hombre se acercó a la cruz, quitó el Cristo Negro y se lo llevó. El hecho habría ocurrido este 2 de octubre a eso de las 11 p.m.

“Mi esperanza es que se llevó el Cristo para rezar en su casa”, dijo el sacerdote Samour. “Le pido a esta persona si nos está viendo que lo regrese, por favor”.

El párroco añadió que el Cristo fue donado por un feligrés y bendecido por el arzobispo Gustavo García-Siller. Agregó que algunos fieles afirman que es milagroso.

Ocurrió el lunes en Tucson, Arizona.

De acuerdo al padre Samour, él hizo un reporte con el Departamento de Policía de San Antonio, pero los investigadores no han podido ayudarle.

“Yo le pido de favor que nos regrese el Cristo”, pidió el sacerdote al sospechoso. “Yo no lo voy a acusar a la policía, y si quiere dinero, pues le damos dinero. No es que le estemos pagando, pero si tiene una necesidad, solo basta pedir y no robar las cosas”.

El padre Samour también alentó a los residentes a que ayuden a recuperar el Cristo.

“Las cosas benditas no se pueden vender ni comprar, eso es un sacrilegio grave”, dijo el sacerdote.