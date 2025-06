Subió un árbol para evitar ser deportado; ahora se declara culpable por ingresar de manera ilegal a EEUU

SAN ANTONIO - El inmigrante que estuvo seis horas trepado en un árbol para evitar una orden de deportación se declaró culpable del cargo de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos y tiene una audiencia de sentencia programada para el 24 de julio.

El incidente ocurrió el pasado 29 de abril en una residencia cerca de S Navidad y Hazel St., en San Antonio. El hombre fue identificado como Raúl Ical, un ciudadano guatemalteco, de 29 años.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo San Antonio. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Según un portavoz de la oficina de San Antonio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), durante una parada de tráfico que involucraba al vehículo en el que Ical viajaba como pasajero, el hombre salió del vehículo y huyó a pie.

Durante una parada de tráfico salió de su vehículo, huyó a pie y entró al patio trasero de una residencia.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Ical entró al patio trasero de una residencia cercana y subió a un árbol para evadir el arresto.

De acuerdo con ICE, Ical, también conocido como Raymundo Caal-Caal, ingresó ilegalmente a Estados Unidos el 27 de marzo de 2013 y posteriormente fue deportado a Guatemala el 24 de abril de 2013.

"En fecha y hora desconocidas, reingresó ilegalmente a Estados Unidos", dijo la agencia federal. Ical enfrenta cargos penales federales por reingreso ilegal tras su deportación.

La hermana de Ical, quien optó por el anonimato, habló con Telemundo 60 San Antonio tras el incidente y dijo se enteró de lo ocurrido al ver la transmisión en vivo donde el hombre aparece subiendo al árbol para evitar la detención.

“Unas compañeras me dijeron ‘mira hay un muchacho arriba en un árbol’ y dije quien será y me voy dando cuenta que era mi hermano. En ese momento se le viene el mundo encima a uno para ver un familiar que está rodeado con tanta gente y tanto de inmigración”, dijo la hermano.

La mujer añadió que esta situación afecta a toda su familia en Guatemala, pues su hermano era el único sustento y además es el segundo miembro de su familia detenido en menos de un mes. Para ellos, lo sucedido es injusto pues asegura solo están aquí para ayudar a su familia y ahora viven con miedo que la escena se repita con otro familiar.

Abogada habla sobre derechos y consecuencias legales

La abogada de inmigración Silvia Mintz destacó que los derechos de una persona indocumentada son diferentes si ICE tiene una orden de arresto por una orden de deportación que ya existe en comparación si agentes federales los detiene sin ninguna orden de deportación existente.

“Si no tiene orden de deportación y lo llega a detener migración no haga las cosas más complicadas, no se nieguen a que lo arresten si ya lo tienen. Una vez lo detiene ICE ya no tiene derecho a una fianza ni a una audiencia con el juez porque ya hay una orden del juez anterior”, dijo Mintz.

Sin embargo, la abogada destaca que hay una diferencia si agentes federales detienen a una persona indocumentada que no tiene una orden de deportación pendiente.

“La persona tiene un derecho a tener una audiencia con un juez, a tener una audiencia de fianza para poder salir en libertad mientras pelea su caso en las cortes de inmigración”, dijo la abogada.

Asimismo, Mintz dijo que, una vez deportada, una persona podría ser prohibido regresa al país por lo menos 10 años o lo que la ley le imponga, y si quieren regresar, las personas deben de solicitar una autorización para poder entrar a Estados Unidos no cruzar la frontera.