Tras 12 años de esfuerzo, mexicano pierde taquería en cuestión de días

SAN ANTONIO – La declaración por emergencia de salud en San Antonio afectó a un sin número de negocios, que se han visto obligados a cambiar su modo de operaciones para acoplarse a los nuevos lineamientos establecidos para contener el nuevo coronavirus.

Sin embargo, las medidas implementadas ya han causado tal efecto que algunos negocios han comenzado a cerrar permanentemente.

Tal es el caso de Ricardo Ramirez, quien se dedicó a ahorrar dinero por 12 años para cumplir su sueño de establecer su propio negocio – una taquería.

El restaurante Tacos El Gallo de Arandas abrió sus puertas a mediados de 2019 en la esquina de W Olmos Drive y San Pedro Avenue, pero su dueño tuvo que tomar la difícil decisión de cerrarlo permanentemente pocos días después de que entraran en vigor las ordenes de quedarse en casa.

A pesar de que las medidas permiten a los restaurantes seguir abiertos, estos tuvieron que cerrar sus comedores y solamente pueden servir ordenes por autoservicio o de entrega, lo que ya no era rentable para Ramirez.

No obstante, Ramirez, de origen mexicano, dijo sentirse optimista a pesar de tendrá que comenzar de nuevo y saldrá a buscar trabajo.

“Esto me sirvió no como un fracaso, sino una experiencia”, afirmó Ramirez. “Esto es solo una experiencia y más adelante iremos a abrir otro a ver como no va”.