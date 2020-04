Texas A&M donará a hospitales miles de kits para muestreos de virus

SAN ANTONIO - Unos 2,000 kits de muestreos de virus serán donados por el Sistema Texas A&M a hospitales en las cuidades donde están ubicados sus campus. Esto ayudaría a que cientos de tejanos puedan realizarse una prueba para detectar posibles contagios del COVID-19.

El Laboratorio de Diagnóstico Médico Veterinario de Texas A&M en College Station está reutilizando los kits de muestreo de virus, generalmente utilizados en cerdos, vacas y pollos. Los kits de muestreo se están ensamblando a partir de suministros de laboratorio que ya están en existencia en cuatro laboratorios en todo el estado.

Los kits consisten en un hisopo capaz de preservar la muestra en una bolsa. Los componentes de los kits están aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos para su uso en el muestreo de humanos para el virus COVID-19.

Una vez ensamblados, según se anunció por escrito, serán enviados a hospitales en ciudades con un campus del Sistema Texas A&M. El objetivo es ayudar a satisfacer el aumento de los kits de prueba necesarios, incluidos los campus en Galveston, McAllen y la Facultad de Derecho Texas A&M en Fort Worth.

Los presidentes de las universidades determinarán dónde existe la mayor necesidad de los kits en su comunidad, de acuerdo con notas de prensa.

“Nadie ha hecho esto antes, pero los tiempos difíciles requieren medidas creativas”, dijo John Sharp, canciller del Sistema Universitario de Texas A&M.

“Los mismos expertos que ayudan a rastrear brotes de enfermedades en animales han puesto sus mentes en el problema más grande que todos enfrentamos hoy y haciendo lo que pueden para ayudar”, continuó.

Por su parte, el doctor Bruce Akey, director del Laboratorio de Diagnóstico Médico Veterinario de Texas A&M, se muestra optimista con lo que se pueda lograr.

“Sabemos que 2,000 kits pueden no parecer mucho cuando hay más de 20 millones de tejanos en riesgo que pueden necesitar pruebas, pero si necesita hacerse la prueba y no puede hacerlo ahora porque no tienen este kit, entonces es bastante importante para ti y tu familia. Así que estamos haciendo lo que podemos en este momento”, expresó.

“Esperamos obtener estos kits de muestreo en los hospitales o clínicas donde más se necesitan lo antes posible”, concluyó Akey.