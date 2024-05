Hospital de San Antonio lucha contra una condición que puede ser mortal para embarazadas

A las pocas semanas de su segundo embarazo, Bianca Chavarria supo que algo iba mal. El bebé pesaba mucho y sentía presión en el abdomen.

"No se parecía en nada a mi primer embarazo", dice Chavarria, que entonces tenía 20 años y vivía en Floresville, Texas, a las afueras de San Antonio.

Chavarria afirma que los médicos restaron importancia a sus síntomas, por lo que buscó información en Internet. Fue entonces cuando se enteró de una enfermedad potencialmente mortal llamada placenta accreta, que se produce cuando la placenta no se desprende del útero, provocando una hemorragia masiva.

La enfermedad, que es mortal para 7 de cada 100 mujeres que la padecen, suele afectar a mujeres embarazadas como Chavarría, que han dado a luz por cesárea.

Pronto se enteró de un problema adicional: su médico le dijo que su hospital no disponía de sangre suficiente para tratar la enfermedad. Así que, embarazada de ocho meses, la enviaron al Hospital Universitario de San Antonio, donde rápidamente le diagnosticaron placenta accreta.

Lo ideal es que los médicos dispongan de meses para planificar este tipo de partos, pero el bebé de Chavarría no quiso esperar. Dos días más tarde, en octubre de 2021, dio a luz a un niño sano a pesar de la pérdida masiva de sangre.

"La cantidad de sangre que utilizamos sólo para el caso de Bianca: muchos hospitales no tienen tanta sangre en todo el hospital", afirma la Dra. Caitlin Martin, una de las codirectoras del programa de placenta accreta de University Health.

El centro médico de San Antonio se ha consolidado como uno de los hospitales punteros en el tratamiento del espectro de la placenta accreta gracias, en parte, a su innovador programa de sangre.

Hace unos seis años, San Antonio puso en marcha un programa municipal para disponer de sangre pura en los vehículos de rescate y en sus centros de traumatología. Numerosos estudios demuestran que la sangre pura, que no se descompone en plaquetas y otras partes tras ser extraída de un donante, es el tratamiento más eficaz para las personas que mueren desangradas.

El Hospital Universitario tiene su propio banco de sangre y centro de transfusiones, lo que es crucial para tratar una enfermedad que provoca una pérdida masiva de sangre.

"En estos casos, por desgracia, casi siempre se trata de una cuestión de vida o muerte", dijo Martin.

Donald Jenkins, cirujano de trauma del ejército aéreo, forma parte de una coalición de exmédicos y enfermeros militares que trabajan para poner la sangre pura a disposición de los civiles tras haber comprobado sus enormes beneficios en el tratamiento de soldados en el combate.

"Lo que realmente me molesta es cómo se puede hacer esto en una tienda de campaña en el desierto, y afirmamos que no podemos hacerlo en las ciudades de Estados Unidos", dijo Jenkins. "Eso no se explica".

El sistema, que se considera un modelo para el país, se basa en una cuidadosa coordinación entre el banco de sangre local, los equipos de rescate y el hospital principal.

Pero el tratamiento de las pacientes con placenta accreta en el Hospital Universitario va más allá de tener a mano una reserva de sangre pura.

Cuenta con una unidad especial de ginecología y obstetricia, oncología ginecológica, traumatología y otros especialistas que abordan cada caso desde todos los ángulos. Se reúnen una vez a la semana para analizar los casos de placenta accreta que se presentan y diseñar planes para cada paciente.

"Nuestro equipo examina las imágenes", explica el Dr. Patrick Ramsey, jefe de la división de Medicina Materno-Fetal del hospital. "Nuestros equipos quirúrgicos de cirujanos están todos presentes. Nuestros equipos de obstetricia de alto riesgo están todos presentes. Nuestros equipos de pediatría están todos presentes. Todos vamos a hablar de cómo vamos a coordinar ese parto para que se produzca de la forma más segura posible."

La atención a la placenta accreta comenzó hace unos 10 años, cuando los médicos del hospital empezaron a darse cuenta de que esta afección provocaba una pérdida de sangre potencialmente mortal a un ritmo mucho mayor que antes. Hace unos 20 años era de 1 entre varios miles, explica Ramsey. Ahora es de 1 de cada 300 a 1 de cada 500 mujeres.

Así que Ramsey y otros médicos se propusieron crear la unidad especial para abordar esos casos de alto riesgo. Y dio la casualidad de que San Antonio empezó a implantar su programa integral poco después de que se iniciara la iniciativa.

"Los equipos integrales son de vital importancia", afirma Ramsey. "Disponer de esa sangre pura añade esa guinda al pastel para hacer las cosas mucho, mucho más fuertes, mucho, mucho mejor, para mejorar los resultados para las madres y los bebés".

La clave del sistema es el banco de sangre, donde cada día se inscriben 20 nuevos donantes.

"Diariamente transportamos unas 100 unidades entre los proveedores de servicios de ambulancia, el centro de traumatología local y lo que tenemos aquí en inventario", explica Adrienne Mendoza, Directora General de South Texas Blood and Tissue.

El centro se basa en un programa de rotación en el que la sangre va primero a los helicópteros de rescate y a las ambulancias. Si no se utiliza, se somete a pruebas para garantizar su inocuidad antes de ser suministrada a un hospital asociado para su uso en casos de traumatismo.

"Se desperdicia muy poca sangre", afirma Mendoza, que cifra la cifra en menos del 1%. "Y eso es muy importante para nosotros, porque el regalo de los donantes es muy valioso".

Chavarría volvió al hospital este mes para ver a Martin y dar a sus hijos la oportunidad de conocer a la mujer que salvó la vida de su madre.

Draven, de dos años, que nació durante la guardia de Martin, corrió hacia ella y la saludó. Violet, de 4 años, también se acercó a la doctora. "¡Hola!", exclamó la niña.

Sentada junto a Martin, Chavarría dijo: "Me siento como si estuviera sentada junto a un superhéroe ahora mismo".

"Es realmente una bendición", añadió. "Porque nunca pensé que volvería a verte, y quería darte las gracias por todo".

Luego abrazó al médico que le salvó la vida.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por NBC News, para leer la nota haz clic aquí.