¿Tiempo libre en casa? ¡Pues a leer!

SAN ANTONIO - El Festival del Libro San Antonio 2020 fue cancelado debido a la crisis de salud originada por el COVID-19, pero sus organizadores quieren alentarte a que leas mientras estás en casa.

A tales efectos, han elaborado una lista de selecciones que puedes leer durante este tiempo de distanciamiento social y cuarentena. Las sugerencias de libros incluyen opciones para adultos, así como otras alternativas para que los padres mantengan a sus hijos entretenidos mientras permanecen en casa.

A continuación la lista de sugerencias y categorías:

Si quieres enfrentar la pandemia de frente:

Ficción:

- Cold Storage por David Koepp

- The Memory Police por Yoko Ogawa

- Severance por Ling Ma

- Station Eleven por Emily St. John Mandel

- The Dog Stars por Peter Heller

No ficción:

- Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World por Laura Spinney

Si prefieres distraerte:

Ficción:

- The Jetsetters por Amanda Eyre Ward

- A Good Neighborhood por Therese Anne Fowler

- Simon the Fiddler por Paulette Jiles

No ficción:

- The Hunt for History por Nathan Raab

- The Falcon Thief por Joshua Hammer

- The Rumi Prescription por Melody Moezzi

Para niños/adolescentes atrapados en casa:

Niños:

- Wayside School Beneath the Cloud of Doom por Louis Sachar

- Prairie Lotus por Linda Sue Park

- Amal Unbound por Aisha Saeeed

Adolescentes:

- Tigers, Not Daughters por Samantha Mabry

- The Hand on the Wall por Maureen Johnson

- Bull por David Elliott