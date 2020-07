¿Tienen tus hijos sus vacunas al día? Aquí lo que necesitas saber

SAN ANTONIO - Agosto está a la vuelta de la esquina al igual que el regreso a clases, por lo que se hace necesario estar al día con las vacunas de los hijos. Tenerlas actualizadas les ayuda a prevenir enfermedades.

El Departamento de Salud de San Antonio explicó que desde recién nacidos hasta los cuatro años hay una serie de vacunas que son necesarias para los niños. Entre ellas están la de difteria, tosferina, sarampión, hepatitis A y B.

Es importante continuar poniendo vacunas, incluso ya de adultos, como la del tétanos, que es cada diez años.

“Las vacunas no son para los niños que van a la escuela, son para todos los niños, son para todos los adultos. Aunque los niños no estén presentes en una clase, no quiere decir que las vacunas no se necesitan. Las vacunas se necesitan”, expresó Martha Groomer, supervisora en la Clínica de Inmunizaciones.

Para información sobre vacunas puedes llamar al Departamento de Salud de San Antonio a través del 210-207-8894.