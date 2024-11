Tiroteo en hotel deja a un hombre herido; sospechoso huye de la escena

SAN ANTONIO - Un hombre de 39 años resultó herido de bala la noche de este sábado tras un incidente ocurrido en un hotel ubicado en la cuadra 1100 de Austin Hwy.

Los oficiales del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) respondieron a las 10:00 p.m. a un llamado de emergencia que reportaba un tiroteo en el área.

Según el informe preliminar, la víctima estaba hospedada en el Regency Inn cuando un vehículo desconocido llegó al lugar y alguien desde el interior abrió fuego. Tras recibir varios disparos, el hombre logró salir del hotel y cruzar la calle hacia la gasolinera Circle K, donde buscó ayuda.

Equipos de emergencia, incluidos el SAPD, SAFD, EMS y la Unidad de Ciencias Forenses (CSI), llegaron al lugar para atender a la víctima, quien fue trasladada a un hospital local. Su condición actual no ha sido revelada.

El sospechoso huyó de la escena en un vehículo cuya descripción no ha sido divulgada. Hasta el momento, no se han identificado posibles motivos para el ataque, y no se reportaron más heridos en el incidente.

Las autoridades continúan investigando lo sucedido y solicitan a cualquier persona con información que se comunique con el SAPD. Este caso sigue en desarrollo.