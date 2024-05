Abren el tobogán acuático más alto de EEUU: te decimos dónde, costos y horarios

Desde este sábado 25 de mayo, y justo para recibir el fin de semana del Día de los Caídos, está abierto el tobogán acuático The Rise of Icarus Tower, calificado como el más alto de Estados Unidos, según el parque de atracciones Mount Olympus, en donde se encuentra ubicado.

El parque temático y resort Mount Olympus, localizado en Wisconsin Dells, a poca distancia en auto de Chicago, ofrece parques acuáticos cubiertos y al aire libre, así como atracciones de juegos en espacios cerrados, según la página web.

CUÁNTO MIDE THE RISE OF ICARUS

Esta atracción está compuesta de cinco toboganes, incluyendo el más alto que mide 145 pies.

Los otros cuatro toboganes que integran la atracción miden 60 pies cada uno.

Según la página TripSavy el tobogán más alto de EEUU estaba en DreamWorks Water Park East Rutherford, New Jersey, el cual mide 142 pies de altura.

CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS

La entrada para un día al Mt Olympus Water and Theme Park es de $48.05 por persona.

En la página electrónica agregan que los huéspedes del resort tienen entrada gratuita a todos los parques, incluyendo la nueva atracción de The Rise of Icarus Tower. Para saber más sobre las entradas puede ir al siguiente enlace.

CUÁL ES EL HORARIO PARA EL PARQUE ACUÁTICO

Los parques acuáticos que son al aire libre, como por ejemplo The Rise of Icarus, están abiertos de 10:00 am a 7:00 pm.

Mientras que las otras atracciones al aire libre y las que son bajo techo están abiertos de 10:00 am a 9:00 pm.

QUIÉNES PUEDEN LANZARSE EN EL TOBOGÁN THE RISE OF ICARUS

La atracción admite adultos y niños, excepto los niños menores de 48 ″ (122 cm) de altura y el peso máximo permitido en las personas que se lancen es de 300 lb (136 kg).

The Rise of Icarus no es la última atracción que se espera abrir en el parque para este verano, según Mt Olympus Water and Theme Park.

Icaria Splash ‘n Slide, es la próxima atracción para niños que se espera abra pronto. Comprende un área de 12,000 pies cuadrados que incluye 10 toboganes, juegos en el agua y piscinas para niños.

Los planes para el nuevo tobogán acuático en "la capital mundial de los parques acuáticos" se anunciaron el verano pasado como parte de un plan de expansión del parque con una inversión de 8 millones de dólares.

"Según cuenta el mito griego, Ícaro se elevó demasiado cerca del sol con unas alas fijadas a su cuerpo con cera, y el calor del sol derritió la cera e Ícaro cayó al mar", se lee en el sitio web del parque. "¡Aquí en el Monte Olimpo experimentarás un final mucho más feliz al final de los toboganes!"

El parque reveló que pusieron a prueba el nuevo tobogán el miércoles y pasó, lo que significa que la atracción se abrirá oficialmente al público este fin de semana.

FOTOS: ASÍ SE VE THE RISE OF ICARUS