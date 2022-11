¡Todos invitados! Llegan eventos gratuitos para disfrutar en San Antonio

SAN ANTONIO – Con la temporada navideña llegan las fiestas que convierten el centro de la ciudad en el punto de encuentro para todos los que desean celebrar.

La buena noticia es que hay eventos gratuitos con actividades para toda la familia. Toma nota y marca tu calendario. A continuación algunas opciones:

Eventos en el Parque Travis

301 E. Travis St.

Luminaria

Sábado, 19 de noviembre

6:00 p.m. hasta la medianoche

El festival incluye actuaciones, instalaciones y creaciones digitales de artistas regionales, nacionales e internacionales cuyas historias transforman calles, edificios y teatros.

Ceremonia de iluminación del árbol de Navidad H-E-B

Viernes, 25 de noviembre

3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Entretenimiento en vivo, obsequios y manualidades navideñas. Además, una visita especial de Santa y la proyección de la película "The Polar Express". La ceremonia de iluminación del árbol comienza a las 6:00 p.m., mientras que la proyección de la película inicia a las 7:00 p.m.

Eventos en La Villita Historic Arts Village

418 Villita Street

Blessings on the River

Sábado, 26 de noviembre

6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Presentación anual por The Salvation Army of San Antonio. Participarán coros de gospel locales y regionales de todo Texas interpretando clásicos navideños en el Arneson River Theatre.

Eventos en el Historic Market Square

514 W. Commerce Street

Celebración Musical

Sábado, 26 de noviembre

10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Se realiza en honor a la Santa Patrona de los Músicos. Habrá entretenimiento en vivo, música de mariachi y ballet folclórico