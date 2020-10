Trabajadoras domésticas quedan sin empleo durante la pandemia

SAN ANTONIO - Uno de los trabajos que se ha visto afectado por la pandemia es el que realizan las trabajadoras domésticas. Muchas de ellas fueron despedidas durante la pandemia del COVID-19 y han tenido que buscar ayuda para conseguir alimentos.

Algunas de las empleadas domésticas que quedaron sin empleo han tenido que sobrevivir sin un seguro médico y ni recursos por ser inmigrantes.

“Perdí el hogar, me separé de mis hijos y hasta la fecha no he conseguido trabajo”, dijo Olga Izquierdo, madre de dos hijos y quien se contagió con el nuevo coronavirus.

“No supe ni dónde me contagie. Son gente que abusa de uno, que a veces no te permiten comer, que hay veces que no te permiten ir al baño y que te exigen que tienes que dejar todo en orden”, agregó.

Esta es la realidad de las más de 200,000 empleadas hispanas, quienes trabajan limpiando casas por todo el país.

“Sin dinero, agarrando préstamos para poder meter comida a mi casa. El sistema nos ha obligado a ser esclavos modernos porque vamos y trabajamos por empleos mal pagados”, sostuvo Sonia Zepeda.

De acuerdo con un estudio de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, en marzo cerca del 90 por ciento perdieron sus empleos en todo el país. Muchas quedaron con deudas y sin recursos.

Aracely Imelda Herrera es la fundadora de la Unión Domésticas Unidas, una organización en San Antonio que ayuda a decenas de mujeres desesperadas por la falta de trabajo.

“Les enseñamos que tienen derechos y les damos talleres de muchas otras cosas. Levanten su autoestima, que no se dejen abusar”, afirmó Herrera.

Esta organización también las ayuda a solicitar ayudas al gobierno.