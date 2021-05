Turistas y comerciantes inconformes con cierre parcial de Commerce Street

SAN ANTONIO – El cierre parcial de una de las calles más importantes de San Antonio ha creado inconformidad entre los visitantes y comerciantes del centro de la ciudad.

El Departamento de Trabajos Públicos anunció que varios carriles de Commerce Street, entre Flores Street y Laredo Street, estarán cerrados del 3 al 15 de mayo.

La agencia indicó que el cierre permitirá que equipos de mantenimiento trabajen en los servicios públicos, por lo que solo un carril con dirección al oeste permanecerá abierto desde Flores Street hasta Camarón Street.

A pesar de que el cierre permite el acceso a los negocios del área, algunos de los comerciantes indicaron sentir que esto perjudicará sus ingresos.

“Vamos empezando nuevamente y volver a cerrar una calle tan importante, yo creo que si nos va a afectar a todos los del mercado”, dijo Jessica Flores, dueña de uno de los negocios en Market Square. “Venimos saliendo del COVID, va a empezar el verano, y sin una estrategia de planeación, es muy difícil que los negocios sigamos trabajando de manera organizada”.

Los encargados del proyecto señalaron que los peatones tendrán acceso a las aceras en uno de los extremos de la calle, entre Flores Street y Santa Rosa Street.

Sin embargo, algunos visitantes se mostraron descontentos con la situación.

“Nos gusta pasear por el centro, pero siempre nos topamos con este problema. No se puede ni cruzar la calle”, dijo el turista Salomón Rodríguez. “En realidad, no disfrutamos nada. Solo vemos puro tiradero y, la verdad, no dan ganas de venir ya a visitar San Antonio”.

“Definitivamente necesitan poner una valla de protección para los vehículos y otra para los que caminamos”, comentó María Tavada, otra turista.

La Ciudad recomendó a las personas planificar sus viajes al centro de San Antonio para buscar rutas alternas y evitar largas demoras.

El proyecto es parte del Bono Commerce Street 2017, que fue aprobado para reconstruir algunas calles del centro, mejorar las aceras y señalamientos de orientación.