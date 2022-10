Familia se prepara para dar el último adiós a Kylie, niña atropellada en el suroeste de San Antonio

La familia de la niña Kylie que murió accidentalmente atropellada por su madre en el suroeste de San Antonio se está preparando para darle el último adiós.

En entrevista con TELEMUNDO 60, los familiares dijeron que se han acercado a varias iglesias de la ciudad, con la intención de planificar una misa para el proximo miércoles, pero por el momento ningún recinto religioso ha estado disponible.

"Lo que yo voy a extrañar más de mi sobrina es que siempre me hablaba y me decía 'I love Debby, I love you Debby'… eso es lo que más voy a extrañar, oír su voz", dijo su tía, Debby Ortega.

"A esa niña yo la quería tanto desde que ella nació yo siempre me gustaba llevármela para mi casa", agregó.

Ya escogieron el vestido que le colocarán a la pequeña de 4 años: un traje clásico de bautismo que le compro su tía, en color blanco al igual que los zapatos.

"Se me hace que va a ser más difícil poder vivir día a día con este angelito, sin esta niña por la mañanas… eso va a ser lo mas difícil", dijo su padre Javier Ortega.

Cumplir con los gastos relacionados al funeral y al sepelio de la pequeña no ha sido tarea fácil para esta familia hispana decidió pedir fondos por internet para darle una despedida digna.

Le piden a la comunidad de San Antonio que elevar oraciones por el descanso eterno de Kylie y para la familia porque "estamos pasando por un momento muy difícil diciéndole adiós a nuestra niña".

El funeral de Kylie se estará realizando el martes a partir de las 3 p.m. en suroeste de San Antonio mientras que el sepelio se efectuará el proximo martes.