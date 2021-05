Vacunas contra COVID-19 ya disponibles en SA para menores entre 12 y 15 años

SAN ANTONIO – Después de que se aprobara el uso de la vacuna Pfizer para combatir el COVID-19 en menores entre 12 y 15 años, el University Health de San Antonio anunció que comenzó la vacunación de este nuevo grupo a partir de este jueves 13 de mayo.

Las vacunas para estos menores y cualquier adulto están disponibles en la clínica de University Health ubicada en la planta alta del centro comercial Wonderland of the Americas, en 4522 Fredericksburg Road. Este centro de vacunación está abierto de lunes a viernes, desde las 8 a.m. hasta las 7:45 p.m.

Los interesados en vacunarse no tienen que agendar una cita con antelación, pero se puede reservar un espacio para quienes prefieran recibir la inmunización en un horario especifico.

No obstante, los menores de edad deberán estar acompañados por uno de sus padres o tutor y presentar un comprobante con su fecha de nacimiento, como una credencial escolar o un acta de nacimiento.

