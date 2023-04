¿Vas a Fiesta? Entérate del cierres de calles y estacionamientos disponibles

SAN ANTONIO, Texas - Varias calles y estacionamientos en el centro de San Antonio serán cerrados en ocasión de Fiesta.

Los organizadores del evento recomiendan a los asistentes que planifiquen con anticipación y lleguen temprano. Se sugiere al público que considere usar el transporte público, compartir viajes o caminar. Otra alternativa son los servicios de transporte con conductores privados.

Park & Ride de VIA Metropolitan Transit estará disponible en múltiples ubicaciones para muchos eventos de Fiesta, incluidos los desfiles de Fiesta, NIOSA y la Feria King William. El horario completo y las ubicaciones se pueden encontrar en el sitio web de VIA.

Por otro lado, se informó que para el Desfile Fiesta Battle of Flowers, el viernes 28 de abril, las calles de la zona estarán cerradas desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Asimismo, para el Desfile Fiesta Flambeau, el sábado 29 de abril, permanecerán cerradas de 4:00 p.m. a 1:00 a.m.

Visite SASpeakUp.com/Fiesta2023 para obtener información sobre el estacionamiento y el cierre de calles relacionado con Fiesta.

Por último, se anunció que el programa de estacionamiento gratuito Downtown Tuesday se suspenderá temporalmente el martes 25 de abril.

Fiesta San Antonio, la celebración anual en toda la ciudad que conmemora la historia y la cultura de San Antonio, se llevará a cabo del 20 al 30 de abril de 2023.