VIA ofrece transporte gratis a estudiantes y empleados de educación superior

SAN ANTONIO – En una época donde la gasolina se ha disparado a precios nunca antes vistos, el servicio de transporte público VIA Metropolitan Transit está ofreciendo pasajes gratis a estudiantes y empleados de educación superior.

La iniciativa es parte del programa VIA U-Pass, que garantiza viajes gratuitos e ilimitados a más de 90,000 alumnos, profesores y empleados de nueve colegios comunitarios y universidades locales cada semestre.

VIA le recuerda al público que el pase del semestre de primavera es válido hasta este 31 de julio, incluyendo pasajes en los autobuses de las rutas regulares y del servicio VIA Link.

Los pases no están disponibles a la venta, ya que los estudiantes y empleados pueden obtenerlos de manera gratuita a través de la aplicación para teléfonos inteligentes de VIA. Quienes que no tengan acceso a la aplicación pueden presentar su identificación escolar a la hora de abordar el autobús.

Las personas que califican para esta oferta deben estar inscritas o trabajar en una de las siguientes instituciones:

San Antonio College

Palo Alto College

Northwest Vista College

St. Phillip’s College

Northeast Lakeview College

CodeUp

Our Lady of the Lake University

University of the Incarnate Word

Univesity of Texas at San Antonio

Para más información sobre VIA U-Pass, entra aquí.