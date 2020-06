VIA podría cortar rutas de autobuses ante emergencia económica

SAN ANTONIO - La compañía de transporte público VIA podría tener que hacer cortes en algunas rutas ante la posibilidad de recibir menos fondos económicos.

Al igual que muchas otras organizaciones y negocios, VIA se ha visto fuertemente afectada por la pandemia.

La agencia de autobuses esperaba ser parte del plan económico de ayuda de la ciudad, pero las cosas han cambiado.

“Ahora están diciendo que VIA no es parte del plan esencial”, explicó Kristi Villanueva, miembro de la Junta Directiva de VIA.

Villanueva explicó que en un inicio se tenía pensado que un octavo de centavo del plan de ventas de impuestos que van dirigidos a los acuíferos beneficiarían a VIA, pero ahora los electores no tendrán la opción.

Esto ocurre después que Ron Nirenberg, alcalde de San Antonio, dijo que ya no apoyaría que este plan aparezca en las boletas de votaciones.

En un comunicado Nirenberg compartió que “debemos dejar de lado los planes anteriores que tenían sentido antes de que la pandemia enviara una fuerte onda a través de nuestra comunidad. Eso significa que las nuevas inversiones en nuestro sistema de tránsito deben esperar”.

Mientras VIA busca de dónde conseguir fondos, Villanueva dijo que ahora temen que tendrán que recortar personal y rutas de viaje.

“Cómo va a ir la gente a su trabajo o si tienen que hacer estudios o si hay gente que tiene que ir al doctor, cómo van hacer si no tienen a VIA”, cuestionó Villanueva.

VIA presentará un nuevo plan y le pedirá al Concilio que reconsidere la decisión.