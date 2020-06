VIA reporta dos empleados más contagiados con COVID-19

SAN ANTONIO - Dos empleados más de la compañía de transporte público VIA han dado positivo al COVID-19 y se están recuperando en su casa.

Según informó la agencia este viernes, hasta la fecha nueve operadores de VIA, cinco empleados administrativos y ocho miembros del personal de mantenimiento han contraído el virus.

Se indicó que 11 miembros del equipo VIA se están recuperando en su casa, mientras que los demás han sido autorizados para volver al trabajo.

De acuerdo con una comunicación escrita, un empleado de mantenimiento cuyos resultados de las pruebas se informaron este viernes trabaja en mantenimiento de flotas.

Se informó que ha tenido poco o ningún contacto directo con el público y no trabaja desde el 12 de junio.

Respecto al segundo empleado, se explicó que trabaja en mantenimiento de instalaciones y que trabajó hasta el 7 de junio.

La agencia agregó que ambos empleados usaban cubiertas faciales y practicaban el distanciamiento social mientras trabajaban, según fuera necesario.

Además, que sus áreas de trabajo y las áreas que pudieron haber visitado antes de su último día de labores se han limpiado y desinfectado.

VIA está en el proceso de notificar a las personas que pueden haber estado en contacto cercano con ellos, incluidos los compañeros de trabajo y otros.

Por último, se mencionó que se requiere que los empleados y pasajeros usen una cubierta facial mientras se encuentren a bordo de un vehículo VIA o en una instalación de VIA, donde el distanciamiento social adecuado no sea posible.