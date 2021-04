Viajes gratis a las urnas este sábado para pasajeros de VIA Transit

SAN ANTONIO – El servicio de transporte público VIA Transit estará ofreciendo viajes gratis a las urnas para los electores del área de San Antonio.

Las elecciones municipales serán este sábado, 1 de mayo, y las casillas abrirán desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. en el condado Bexar.

La iniciativa “Aborda VIA para Votar” (Ride VIA to Vote) provee transporte público sin costo alguno en días de elecciones municipales, estatales, y federales para los pasajeros que presenten una tarjeta de elector válida al conductor a la hora de subir al autobús.

El servicio gratuito está disponible para las rutas habituales y los pasajes de VIAtrans para los que se haya hecho una reservación.

Se espera que esta oferta promueva la participación cívica y brinde un traslado seguro a las urnas para los electores que no tengan otro medio de transporte.

Para más información sobre los pasajes gratis de VIA Transit, puedes llamar al 210-362-2020.