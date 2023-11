Visita estos lugares en San Antonio para ver luces de Navidad

SAN ANTONIO – Las iluminaciones y decoraciones navideñas son el distintivo principal de esta época de celebración cada año.

En San Antonio, un gran número de lugares encienden las miles de lucecitas de Navidad con eventos que incluyen desde música hasta la visita de Santa Claus.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Los siguientes son 10 sitios que te recomendamos visitar con toda la familia para disfrutar a lo máximo de la temporada navideña:

1. Travis Park: Travis Park es el sitio donde se encuentra el árbol de Navidad oficial de la ciudad de San Antonio. Además, el parque cuenta con una pista de patinaje sobre hielo.

2. Paseo del Río: Los visitantes del Paseo del Río pueden disfrutar de una rica cena, una caminata o un paseo en lancha rodeados de miles de luces de Navidad durante todo el mes de diciembre.

3. Pearl Brewery: El popular sitio ha sido decorado para darle la bienvenida a la época festiva. Además, hay diferentes eventos para celebrar las fiestas, incluyendo una posada, conciertos con música navideña, y un mercado nocturno al aire libre con comida y artesanías.

4. University of the Incarnate Word: UIW encendió cerca de un millón de luces de Navidad que se pueden apreciar a lo largo de Broadway Street y Hildebrand Avenue. Las luces de "Light the Way" se apagan después del 6 de enero.

5. Zoológico de San Antonio: El Zoológico de San Antonio abre sus puertas durante la noche para quienes deseen disfrutar del parque rodeados de luces navideñas.

6. Six Flags Fiesta Texas: En el parque de diversiones Six Flags Fiesta Texas los visitantes pueden disfrutar de miles de luces, actividades especiales, espectáculos de temporada y mucho más.

7. SeaWorld: SeaWorld ofrece una celebración de Navidad con cerca de un millón de luces y presentaciones especiales.

8. Natural Bridge Caverns: “Navidad en las Cavernas” ofrece a sus visitantes actividades de Navidad, mientras que el parque es iluminado con miles de lucecitas.

9. Windcrest: Es un pequeño pueblo en las afueras de San Antonio conocido por sus elaboradas exhibiciones de luces navideñas. Hay más de 100 casas decoradas con luces y exhibiciones festivas.