SAN ANTONIO, Texas - El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó este sábado que obtuvo un resultado negativo a la prueba de COVID-19 a casi una semana después de haberse contagiado.

“Me dijeron que mi infección fue breve y leve debido a la vacuna que recibí. Seguiré en cuarentena según lo recomendado por los médicos”, expresó Abbott a través de un video que publicó este sábado en redes sociales.

El republicano ha sido uno de los gobernadores más críticos a las restricciones por la pandemia del coronavirus y en las últimas semanas ha protagonizado un acalorado debate para prohibir los mandatos de mascarilla en las escuelas de Texas.

Abbott fue sometido a un tratamiento de anticuerpos conocido como Regeneron, una combinación de dos de los denominados anticuerpos monoclonales (conocidos como imdevimab y casirivimab).

La Oficina del Gobernador de Texas había confirmado el martes que Abbott estaba contagiado con coronavirus.

"Soy el gobernador Greg Abbott. Como ya podrás haber escuchado, he dado positivo al COVID-19. Me he hecho pruebas todos los días y hoy es el primer día que di positivo”, expresó entonces en un video previo también publicado en su cuenta de Twitter.