Zoológico de San Antonio abre áreas para personas con problemas sensoriales 

SAN ANTONIO, Texas - El Zoológico de San Antonio cuenta ahora con espacios creados para visitantes con problemas sensoriales.

Se han designado zonas libres de ruido y hay auriculares disponibles en áreas designadas a lo largo de las instalaciones, según se informó.

Además, ofrecen una bolsa que contiene auriculares con cancelación de ruido, herramientas antiestrés y tarjetas de indicaciones verbales. Los visitantes pueden recibir una de estas bolsas en cualquiera de las entradas del zoológico con una identificación válida.

De acuerdo con el zoológico, las sensibilidades sensoriales o los desafíos con la regulación sensorial a menudo son experimentados por personas con autismo, demencia y otras condiciones similares.

Asimismo, la organización no lucrativa "Care at the Child Mind Institute" explica que las personas con problemas del procesamiento sensorial pueden reaccionar intensamente ante los ruidos fuertes o las luces brillantes. Estos comportamientos se producen debido a problemas para procesar la información que recibe de sus sentidos.

El Zoológico de San Antonio informó que esta iniciativa se logró en conjunto con la organización KultureCity, dedicada a crear entornos inclusivos para personas con necesidades sensoriales.