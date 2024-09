A punto de perder $2 millones: ganador de lotería en Texas no ha reclamado premio

Una persona está a punto de perder $2 millones al no reclamar un boleto ganador de la Lotería de Texas.

La Lotería de Texas anunció que está a punto de expirar el boleto ganador del sorteo del Powerball realizado el 10 de abril.

El boleto Quick Pick con Power Play se compró en C Mart, ubicado en 7007 Village Center Drive, en Austin, pero el premio de $2 millones no ha sido reclamado y vencerá el lunes 7 de octubre, si no es validado en la fecha límite.

El billete ganador coincidió con los cinco números de bola blanca sorteados (6-7-12-24-36), pero no con el número de Powerball (15).

Si elige reclamar el premio en persona en cualquier centro de reclamo de la Lotería de Texas, el ganador debe hacerlo a las 5:00 p.m. antes del lunes 7 de octubre.

El horario de atención en algunos centros de reclamo de la Lotería de Texas puede variar.