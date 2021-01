Cerca de 1,000 migrantes presionan por una visa humanitaria en México

MÉXICO - Desesperados saltaron las vallas de seguridad de la estación migratoria en Tapachula, en el estado de Chiapas.

Con gritos y empujones, alrededor de mil migrantes exigieron un lugar para que sus visas humanitarias fueran tramitadas.

“No es mentira, ya no aguantamos tanto desvelo”, dijo Dorila Rodríguez, migrante hondureña.

Rodríguez luchó por un espacio en la fila. La mujer dejó Honduras para buscar un mejor destino, pero su sueño se truncó al no obtener el anhelado documento.

"Quiero que me apoyen para ver si trabajo, porque yo no quiero regresar a Honduras; allá no tengo nada que ir a hacer", asegura.

Tras una pausa por la pandemia, el Servicio de Migración confirmó que se encuentran saturados, situación que genera un atraso en los trámites, de hasta medio año.

Confían en la llegada de Joe Biden al gobierno de EEUU y en que remita la pandemia.

"Vino esta enfermedad y vino a revertir todo para atrás", dice Jesús Ochoa.

Pero eso no es todo. Varios centroamericanos denunciaron trato injusto pues, dicen, los agentes favorecen a aquellos que les ofrecen dinero.

"Salen por aquí con la visa en la mano, pagan $1,000 por ese momento y nos dan un número de teléfono que alguien por ahí lo tiene que es el contacto allá adentro con migración", dice un migrante cubano.

La Guardia Nacional informó que de manera indefinida mantendrá un operativo alrededor de la estación migratoria con el objetivo de evitar nuevas confrontaciones.

El Instituto Nacional de Migración no brindó declaraciones sobre la supuesta venta de visas y solo informó que, a partir de este lunes, se reanudarán las citas, pero a través de internet.