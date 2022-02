Con arte piden justicia por los seis periodistas asesinados en México

CIUDAD DE MÉXICO - Varios artistas pintaron un mural en la céntrica colonia Roma de la capital mexicana para pedir justicia por los seis periodistas asesinados en lo que va de año en el país y reclamar la libertad para informar.

El artista Gabriel Macotela fue el que convocó a sus compañeros a pintar las vallas de este lugar en el que anteriormente habían reclamado, a través de su arte, justicia para las víctimas de feminicidio o para las personas desaparecidas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Los artistas, los intelectuales, estamos apoyando a esta gente maravillosa que son los periodistas, que sin ellos no sabríamos la realidad, por ellos conocemos la realidad de lo que pasa", dijo Macotela.

A lo largo de las vallas pintaron diferentes motivos, escribieron los nombres de los seis periodistas asesinados en 2022 y dieron un especial protagonismo al concepto de libertad.

"Estoy pintando la estatua de la libertad que ha sido icono fundamental de la libertad, de los principios fundamentales de lo que es la democracia y creo que es lo que estamos perdiendo, un país democrático", compartió Javier Córdoba, otro de los artistas.

Magali Ávila, artista visual, relató que la intervención de las vallas habla del miedo y de los medios de comunicación. "Creo que hay demasiado miedo a expresar lo que realmente sucede y por eso también estamos muy desinformados".

Lourdes Maldonado, periodista de Tijuana fue asesinada a pasos de su casa

Macotela consideró, además, que el presidente Andrés Manuel López Obrador está siendo "muy intolerante" con los periodistas.

"No están siendo respetados, se me hace increíble, yo no esperaba una respuesta así del presidente, y por eso estamos aquí", sentenció.

DESCALIFICAN CADA DÍA A LOS PERIODISTAS

Esto, en referencia a las críticas que el presidente hace recurrentemente a ciertos medios y comunicadores durante su habitual conferencia de prensa matutina.

El viernes, López Obrador exhibió en su conferencia diaria los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, ante lo que el comunicador publicó en Twitter “El presidente está enfurecido, está fuera de sí”.

Pese a la solicitud, el presidente respaldó la sección que creó para desmentir supuestas noticias falsas.

De este enfrentamiento surgió en Twitter Space el Hashtag #TodosSomosLoret, que tuvo más de 64,000 apoyos.

Y la batalla no termina, ni contra Loret de Mola ni contra otros periodistas y medios a los que el presidente critica y exhibe.

“Pese a la violencia contra la prensa en el país, que suma seis periodistas asesinados en lo que va de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este viernes a varios comunicadores de 'mercenarios' y exhibió el salario del conductor Carlos Loret de Mola", denunció la organización Artículo 19.

De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 149 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 137 son hombres y 12 son mujeres.

De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 29 en el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).