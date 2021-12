La felicidad a mordidas: el mapa que revela el número de taquerías en México

CIUDAD DE MÉXICO - Los tacos se han convertido en parte de la identidad de los mexicanos. Ya sean de pastor, suadero o barbacoa son la delicia en las comidas y cenas y, aun cuando abundan toda clase de taquerías en el país, hasta ahora nadie sabía cuántas son.

Pero eso cambió. Un especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se dio a la tarea de diseñar y elaborar un mapa en el que aparecen todos los puntos donde se ofrece el popular platillo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"No había una visualización clara de cuántos puestos hay en México", dice Baruch Sanginés, un geógrafo y especialista en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Gracias a su investigación, con la que busca romper fronteras, hoy es posible saber que hay 1.6 millones de taqueros en todo México, en trabajan en más de 103,000 establecimientos.

"El mapa es de México, pero hay mucho interés de otras ciudades, por ejemplo de Los Ángeles ya me escribieron; también de otras ciudades de Estados Unidos", dice Sanginés.

La mayoría de las taquerías se ubica en Ciudad de México, donde el 95% de la gente tiene un puesto de tacos a 400 metros (1,312 pies) de su casa.

Las gorditas mexicanas son esas pequeñas delicias que se pueden encontrar en México o cualquier parte del mundo donde haya comida mexicana, las venden en ferias, mercados, puestos callejeros y, definitivamente también las hacen en casa.

Salvador Morales lleva más de 30 años sirviendo tacos y afirma que contar con este mapa, además de útil, es un reconocimiento a su labor, la del taquero de corazón.

"Ser taquero es un trabajo honesto, me gusta y lo hago con gusto. Me siento muy contento con la gente que viene a comer y más cuando me dicen que está muy rico porque sigo conservando la calidad, la atención a la gente", dice Morales, de la taquería El Rey del Suadero.

Ya sea de suadero, carne asada o longaniza, con este platillo, ubicado en un mapa luminoso, se puede encontrar la felicidad a mordidas.