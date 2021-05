“El Rey Zambada”, hermano del líder del Cártel de Sinaloa, sale de la lista negra de EEUU

Jesús Reynaldo Zambada García, mejor conocido como "El Rey Zambada", quien cobró fama como testigo en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán fue eliminado del listado de narcotraficantes sancionados por Estados Unidos.

De acuerdo con una publicación en el sitio oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el registro del hermano del líder histórico del Cártel de Sinaloa fue eliminado de la llamada lista negra.

Tanto "El Rey Zambada" -hermano Ismael "El Mayo" Zambada- fue incluido en la lista del Departamento del Tesoro en 2012 acusado de formar parte del Cártel de Sinaloa.

Diez años antes, en tanto "El Mayo" como el Cártel de Sinaloa formaron parte del este listado e incluso el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a la captura del escurridizo líder, único de esa organización que no ha sido arrestado.

Lo que sabe del "Rey Zambada"

Jesús Reynaldo Zambada García fue detenido en 2008, en medio de la guerra entre los cárteles de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva. Fue extraditado a Estados Unidos en 2012.

Años más tarde, logró un acuerdo con la justicia estadounidense que lo acusaba de traficar toneladas de droga desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A cambio de una reducción a su condena, "El Rey" accedió ser uno de los principales testigos en el juicio en contra de "El Chapo" Guzmán, uno de sus jefes en el Cártel de Sinaloa.

En noviembre de 2018, bajo juramento de decir la verdad declaró que "El Chapo" gastó millones de dólares para sobornar a funcionarios de todos los niveles de gobierno, como el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y meses después este fue detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el cártel y aceptar sobornos para proteger a sus integrantes.

Analistas en México han considerado que el testimonio de "El Rey Zambada", unido al del hijo mayor del "Mayo Zambada", Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", fueron fundamentales para condenar con cadena perpetua al "Chapo".

¿En libertad?

A finales de abril, diversos medios informaron que tanto "El Vicentillo" como "El Rey Zambada" habían abandonado la cárcel y dejaron de estar en custodia del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP).

Hasta ahora se desconoce su paradero y las razones por las que habrían sido puestos en libertad.

Esta no es la primera ocasión en la que versiones apuntan a la libertad del par de testigos clave en "el juicio del siglo". En febrero de 2020, el periodista Alan Feuer, del New York Times, reportó que "El Rey Zambada" ya no estaba en resguardo del BOP.