“No les gustó su música”: la razón del asesinato de “Chuy Montana”

TIJUANA - Una de las personas que asistió a una fiesta con el cantante “Chuy Montana” fue quien le habría quitado la vida, informó este martes la fiscal general de Baja California, quien agregó que ya hay una persona detenida por estos hechos.

A casi dos semanas del asesinato del cantante Jesús Nolberto Cárdenas, mejor conocido como “Chuy Montana”, las autoridades de justicia en Baja California señalaron que una persona que asistió a una fiesta con él en un motel de Rosarito se molestó por las canciones que tocaba.

“Canciones que no le parecían a uno de sus agresores, no obstante que les pidieron o al menos fue el pretexto que no las llevara a cabo, pues el seguía entonándolas lo cual molestó a los agresores, quienes primero le propusieron una golpiza, lo esposaron y finalmente lo abordaron en el vehículo en donde posteriormente le dispararon y lo arrojaron hacia la vía pública”, dijo María Elena Andrade Ramírez, fiscal general de Baja California.

Las autoridades dieron a conocer que se detuvo a una persona identificada como Kevin Alejandro “N”, quien habría disparado contra el cantante.

La fiscalía precisó que, según sus investigaciones, el giro de la canción que provocó el hecho no fue un narcocorrido, sino vinculada a un tema de romance, aunque remarcaron el uso de drogas y alcohol.

“Rentaron varias habitaciones de ese hotel para efecto de estar ingiriendo bebidas embriagantes y el consumo de drogas. Se logró determinar con el seguimiento de investigaciones, entrevista o análisis videos y la propia habitación donde acontecieron los hechos, que se intensificó con el uso de sustancias”, dijo Andrade Ramírez.

Detallaron que la investigación continúa y se han llevado a cabo más de 20 entrevistas, existiendo la posibilidad de que haya más detenidos.